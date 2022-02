Närrischer Nachwuchs : Närrischer Nachwuchs in Corona-Pause

Närrischer Nachwuchs in Corona-Pause

Die Aktiven von „Feel Jeck“ befinden sich in der Familienphase. Doch dem Karneval wollen sie treu bleiben. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wachtenkdonk Bei vielen Auftritten sind die Tänzer von „Feel Jeck“ aus Wachtendonk schon gefeiert worden. Dann kam die Pandemie und zwang zu einer Pause. Warum das die jungen Karnevalisten nicht allzu schlimm finden.

So, als hätte sie, wie manche der Erwachsenen im Raum, schon viel Erfahrung gesammelt in der Wachtendonker Tanzgarde „Feel Jeck“. Hat sie aber nicht. Sondern sie ist einer der Gründe dafür, warum die elanvollen Karnevalisten aus der Niersgemeinde erst mal Bühnenpause machen.

Wo immer die Gruppe in ihren roten Kostümen auftrat, zum Beispiel bei den Prinzenempfängen der RP, wurde sie gefeiert für ihre ausgefeilte Choreographie, ihre waghalsigen Hebefiguren und Sprünge. „Bei der Veranstaltung von Pontifex Maximus am vergangenen Wochenende gab es Nachfragen, wann ,Feel Jeck‘ denn wieder tanzen würde“, berichtet Gisela Peeters, die 2. Vorsitzende der Wachtendonker Karnevals-Gemeinschaft (WKG). Doch statt Beinschwüngen und Drehungen sind bei den Tänzern erst mal Breie und Windeln angesagt. Denn viele bei „Feel Jeck“ befinden sich in der Familienphase.