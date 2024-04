Karneval in Mönchengladbach Wie viel das Kinderprinzenpaar in der Session für Kinder sammelte

Jeweils 1111 Euro wurden durch das Kinderprinzenpaar und ihren Hofmarschall Hajo Hering in den Räumen des Vereins „Achtsam“ an der Alsstraße übergeben. Dringend benötigtes Geld, so betonten Sandra Becker-Weber, Geschäftsführerin von „Achtsam“, sowie Fenja Offermanns und Sascha Schallenburger von „KipE“. Beide Vereine finden es toll, dass junge Menschen sich für soziale und wichtige Themen einsetzen. Da eine psychische Erkrankung nicht nur eine einzelne Person betreffe, sondern fast immer auch die gesamte Familie, sei es wichtig, Kindern mit Beratungsangeboten und Unterstützung bei der Aufklärung über die elterliche Erkrankung zu helfen.