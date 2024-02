Ende der Mönchengladbacher Karnevalssession Tränenreicher Abschied beim Fischessen am Aschermittwoch

Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Das gilt selbst für die schönste aller Karnevalssessionen. Da sind selbstverständlich ein paar Tränchen erlaubt. Und eben diese rollen Kinderprinzessin Hanna I. (Brüggen) über die Wangen, als sie beim traditionellen Fischessen im Handelshof zurückblickt auf die vergangenen Monate: „Ich möchte einfach nur Danke sagen für diese tolle Session.“ Schon der letzte große Auftritt als Kinderprinzenpaar bei der Heimatgesellschaft KG Uehllöeker Neuwerk und die Kostenpflichtiger Inhalt Mottoverkündung vor dem großen Veilchendienstagszug waren tränenreich. „Ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Wir haben so viele Menschen kennengelernt, dass wir diese wunderschöne Zeit nie vergessen werden“, versichert ein ebenfalls angefasster Kinderprinz Niklas I. (Quade).