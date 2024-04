Karneval in Mönchengladbach Jeck und Lust auf die Bühne? Kinderprinz dringend gesucht

Einmal Prinz zu sein – davon träumen viele. Und wer die Narren als Paar durch die Session führt, hat nicht selten bereits in der Kindheit oder Jugend sein Showtalent trainiert. Das Kinderprinzenpaar ist fester Bestandteil des Winterbrauchtums, tritt meistens im Doppelpack mit den erwachsenen Tollitäten auf und hat ein ähnlich spannendes Programm zu absolvieren: Ornat, Proklamation, Sammeln für einen guten Zweck, viele Bühnenauftritte vor großen Sälen, eigene Lieder und Tanzchoreografien – immer begleitet und unterstützt von Hofmarschall Hajo Hering. In der vor einigen Wochen zu Ende gegangenen Session haben Prinzessin Hanna Brüggen und Prinz Niklas Quade das närrische Publikum in Mönchengladbach begeistert.