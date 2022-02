Karneval in Mönchengladbach : „Jecke Flimmerkiste“ geht Altweiber 11.11 Uhr auf Sendung

Karneval in Mönchengladbach

Mönchengladbach Pünktlich zum Start des Straßenkarnevals kommt die Sonne raus. Doch die großen Züge und Rathaus-Stürme fallen wegen Corona erneut aus. Als Ersatz gibt es sieben Stunden närrisches Programm.

Am vergangenen Wochenende war die Aufzeichnung, pünktlich zum Start des Straßenkarnevals geht Altweiber (24. Februar) um 11.11 Uhr die „Jecke Flimmerkiste 2022“ auf Sendung. Das Alternativprogramm, mit dem der zweite Corona-bedingte Sessionsausfall kompensiert werden soll, bietet reichlich Stoff: Denn die Sendezeit beträgt mehr als sieben Stunden.

Fast zwölf Stunden wurde im Hugo Junkers Hangar gedreht. Als letzte Gruppe verließ das Tambourcorps Neuwerk das Set und spielte als Dank für die Techniker, Kameraleute und Helfer noch den Larida-Marsch. 33 Gesellschaften mit insgesamt 600 Akteuren waren an der Aufzeichnung beteiligt. Bei so vielen Teilnehmern musste es corona-konform zugehen. Das war durch einen ausgeklügelten Zeitplan und die Verteilung der eintreffenden Gruppen auf unterschiedliche Räume garantiert.

„Alle Karnevalisten können stolz sein, dass am Ende eines über zwölfstündigen Produktionstages ein solches Ergebnis herausgekommen ist. Ehrlicher, bodenständiger und menschengemachter rheinischer Karneval, wie wir ihn in Mönchengladbach so sehr schätzen“, freut sich Gert Kartheuser, Chef des Mönchengladbacher Karnevalsverbands (MKV). Möglich machte die Umsetzung das finanzielle Engagement verschiedener Unternehmen und Einzelpersonen. Dadurch war es nicht erforderlich, dass die durch die Corona-Krise teils schwer gebeutelten Vereine und Gesellschaften einen finanziellen Beitrag zur Produktion leisten mussten.