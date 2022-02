Karnevalsumzug in Birten : Tambourcorps bringt Süßes bis zur Haustür

Xanten-Birten 20 Musiker aus Birten haben am Wochenende bei kleinen Umzügen Patienten, Senioren und Kindern eine Freude gemacht. Begleitet wurden sie von der Tanzgruppe „Die Zappelfüße“.

„Denn wenn et Trömmelche geht…wir bringen den Karneval nach Hause!“ So lautete das Motto des Tambourkorps Birten, das am Wochenende von rund 20 bunt kostümierten Musikern in einer stimmungsvollen Karnevalsaktion in Birten umgesetzt wurde.

Bereits am Samstag hatten sich die Birtener Musiker um 11.30 Uhr zu einem Umzug rund um das St.-Josef-Krankenhaus zusammengefunden. Anschließend spielten sie bei der Seniorenresidenz Burg Winnenthal auf. Und damit die Kinder in Birten in diesem Jahr nicht ganz auf Süßes verzichten müssen und die gesamte Dorfgemeinschaft ein wenig in Karnevalsstimmung versetzt wird, machten sich am Sonntag um 11.11 Uhr rund 20 Musiker vom Kirchvorplatz aus auf den Weg durch das Dorf. Neben beliebten Karnevalstiteln wie „Viva Colonia“ und Evergreens wie „Yellow Submarine“ brachten sie reichlich Kamelle bis direkt an die Birtener Haustüren. Die Süßigkeiten wurden aus der Vereinskasse finanziert. Zum Transport diente der Holder des Vereins, der an normalen Karnevalstagen für die Verpflegung der Spielleute genutzt wird.