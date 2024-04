Unterstützung für den Bezirkspräses Diakon Norbert Häusler will die Schützen zum Lachen bringen

Häusler sagt: „Kein Reich Gottes ohne Volk Gottes“ – gerade das Schützenwesen biete die Chance, sichtbar und hörbar in der Welt den Glauben zu verkünden. Häusler möchte Schützenbrüder und -schwestern als „Mingsche vörr dr Herrjoot“ ansprechen und immer neu für den Glauben begeistern. In einem Punkt ist er Johannes van der Vorst, dem fröhlichen Gottesmann aus Geistenbeck, besonders nahe. Häusler sagt: „In einer Predigt sollte mindestens einmal gelacht werden.“ Dem schließt sich Gladbachs Schützenchef Horst Thoren gerne an: „Und nach der Messe darf auch angestoßen werden.“