Bericht über möglichen Umzug nach Dänemark : Gladbach gegen Manchester (noch) nicht von Einreiseverbot betroffen

Kann der Ball am 24. Februar im Borussia-Park in Mönchengladbach rollen? Foto: dpa/Phil Noble

Mönchengladbach RB Leipzig muss sich umschauen nach einem Ausweichort für sein Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Liverpool. Noch ist Borussia Mönchengladbachs Partie nicht von der Einreisesperre betroffen. Doch der Verein wappnet sich, falls sich das ändert.

Am Donnerstagabend wurde offiziell bekannt, dass RB Leipzig sein Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool am 16. Februar nicht im eigenen Stadion austragen darf. Grund ist die Einreisesperre für besonders von Corona-Mutationen betroffene Länder, zu denen auch Großbritannien zählt. Bis zum 17. Februar gilt die Verordnung noch, unklar ist nach aktuellem Stand, ob sie verlängert wird.

In diesem Fall wäre auch Borussias Heimspiel gegen Manchester City am 24. Februar betroffen, das Hinspiel in der Runde der letzten 16. Wie die dänische Zeitung B.T. berichtet, hätten sich die Gladbacher deshalb bereits nach einem Ausweichort umgehört: und zwar in Herning, wo der dänische Meister FC Midtjylland beheimatet ist. Der Verein, die Stadt und die Stadionbetreiber hätten bereits ihre Zusage erteilt, solange die sonstigen Anti-Corona-Regularien eingehalten werden.