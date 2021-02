Borussias erfolgreicher Pokalfight : „Jetzt wittert jeder die Lunte“

Foto: dpa/Marijan Murat 17 Bilder Stuttgart – Borussia: die Fohlen in der Einzelkritik

Stuttgart Erstmals seit 2017 ist Borussia Mönchengladbach wieder im DFB-Pokal-Viertelfinale dabei. Nach dem Sieg beim VfB Stuttgart ist die Gier bei den Gladbachern groß, das Finale in Berlin zu erreichen. Die Reaktionen und Stimmen zum Spiel.

Abgekämpft, aber glücklich – so sah ein Großteil der Borussen nach dem Abpfiff aus. Der 2:1-Sieg beim VfB Stuttgart hat ihnen die Teilnahme am DFB-Pokal-Viertelfinale beschert. „Es war ein richtiger Pokalfight. Mit dem frühen Gegentor war es nicht einfach für uns, aber insgesamt sind wir dann immer besser ins Spiel gekommen. Wir sind sehr happy, dass wir weitergekommen sind“, sagte Gladbachs Rechtsverteidiger Stefan Lainer im Anschluss daran.

Die hauptsächlich weißen Trikots der Stuttgarter verrieten nach Spielende viel über den Verlauf der Partie. Die meisten Spieler hatten teils dunkle Grasflecken auf ihrem Shirt und der Hose – bei den Gladbachern sah das im Dauerregen wohl nicht anders aus, die schwarzen Trikots kaschierten die Kampfspuren allerdings.

14-mal wurden die Gladbacher gefoult, neunmal langten sie selbst zu. Unfair war die Partie nicht, aber sie verlangte physisch und psychisch alles von den Borussen ab, die nach eineinhalb Minuten in Rückstand gerieten. „Alles, was man sich vorgenommen hat, ist über den Haufen geworfen. Das war ein denkbar schlechter Start für uns. Wir sind ins offene Messer gelaufen nach einem eigenen Standard, das darf nicht passieren“, sagte Tobias Sippel, der zum dritten Mal in dieser Saison im DFB-Pokal das Tor hüten durfte und früh mit ansehen musste, wie Silas Wamangituka zum 1:0 traf.

„Wir kannten natürlich die Qualitäten von Silas Wamangituka, trotzdem sind wir nach einer Ecke, die wir nicht gut geschlagen haben, in einen Konter gelaufen. Am Anfang eines Spiels sollte man direkt da sein, das haben wir nicht so gut hinbekommen, aber wir haben es noch korrigiert“, sagte Trainer Marco Rose. Dank einer tollen Einzelaktion von Marcus Thuram ging es dann aber doch noch mit einem 1:1-Unentschieden in die Pause.

„Danach hatten wir das Momentum auf unserer Seite“, sagte Oscar Wendt. Das nutzte Alassane Plea mit seinem Treffer fünf Minuten nach der Halbzeit – gerade, als die Stuttgarter wieder mit einer Offensiv-Aktion auf sich aufmerksam gemacht hatten. Der VfB warf am Ende noch mal alles nach vorn, die Borussen konnten zwar nicht alles unterbinden, verteidigten die Führung aber bis zum Abpfiff. „Am Ende waren wir clever und haben die Zeit runtergespielt“, sagte Sippel.

Damit stehen die Gladbacher zum ersten Mal seit vier Jahren wieder im Viertelfinale. Dort gehören die Borussen gemeinsam mit Borussia Dortmund, RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg nun zu den Favoriten. „Die Bayern sind nicht mehr dabei, jetzt wittert jeder die Lunte. Wir sind aber realistisch, es sind noch immer Top-Mannschaften dabei. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen, aber es ist kein Geheimnis, dass jetzt jeder gerne im Finale stehen würde“, sagte Lainer. „Mit Bayern München und Bayer Leverkusen sind zwei Top-Mannschaften raus. Jede Runde mehr bringt dich näher an das Ziel heran. Das wollen wir so lange wie möglich am Leben erhalten“, sagte Rose.