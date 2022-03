Karneval in Mönchengladbach : So jeck war es an diesen Orten vor der Pandemie

Foto: bauch, jana (jaba) 13 Bilder So jeck waren diese Orte vor einem Jahr

Mönchengladbach Wenn der Veilchendienstagszug zieht, dann sind Hunderttausende dabei. Am Straßenrand und im Zug. In diesem Jahr zieht der Zug nur digital. Was bleibt, sind die Erinnerungen an die echten Begegnungen vor der Pandemie – und wie die Ecken heute ohne die Jecken aussehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde ursprünglich im Februar 2021 auf RP ONLINE veröffentlicht. Da er in diesem Jahr wieder aktuell ist, bieten wir ihn noch einmal zum Lesen an.