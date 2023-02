Fluch oder Segen? Borussias Fünf-Spiele-Bilanz nach Siegen gegen Bayern

In den vergangenen Jahren hat es einen „Bayern-Besieger-Fluch“ gegeben. Wir zeigen Borussia Mönchengladbachs Bilanz in den fünf Spielen nach einem Sieg gegen den Rekordmeister seit 2011. Die Ausbeute insgesamt nach den 28 Erfolgen gegen die Münchner: zehn Siege, sechs Unentschieden, zwölf Niederlagen. In Mainz folgt der 29. Anlauf.