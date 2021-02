„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 5. Februar bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 5. Februar früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Am Donnerstag sind die Borussen aus Stuttgart zurückgekehrt, am heutigen Freitag steht bereits das Abschlusstraining an. Am Samstagabend (18.30 Uhr) wird es dann wieder ernst, das Derby gegen den 1. FC Köln findet im Borussia-Park statt.