Fußball-Oberliga : Teutonia St. Tönis holt Schüler von Julian Nagelsmann

St. Tönis Julian Nagelsmann ist nicht nur Trainer des Rekordmeisters FC Bayern München, ihm eilt auch der Ruf voraus, Talente entdecken und sie besser machen zu können. Wieso Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis davon profitieren könnte.

(WeFu) Fußball-Oberligist DJK Teutonia St. Tönis, dessen Vereinsname wegen der Fusion in kürze Geschichte ist und dann SC St. Tönis 2020/11 heißt, hat einen weiteren Kaderplatz besetzt. Vom Absteiger SC Düsseldorf-West kommt Daud Gergery an die Gelderner Straße. Der 24-jährige Außenbahnspieler, vorzugsweise über rechts, blickt auf eine interessante Vita zurück. Über die U17 des VfR Fischeln kam er zu Borussia Mönchengladbach. Da wurde dann die TSG 1899 Hoffenheim auf ihn aufmerksam und verpflichtete ihn für die dortige U19. Sein Trainer war damals Julian Nagelsmann. 1. FC Bocholt und 1. FC Monheim waren dann seine ersten Seniorenstationen, ehe der Deutsch-Iraker, der an der Stadtgrenze zu St. Tönis wohnt und in Krefeld ein Friseurgeschäft hat, vor zwei Jahren in die Landeshauptstadt wechselte.