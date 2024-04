Feldhockey Play-offs Crefelder HTC im Showdown gegen den Topfavoriten aus Köln

Für die Hockeyherren des Crefelder HTC steigt am Samstag um 15 Uhr zu Hause das erste Viertelfinalduell in den Play-offs gegen Rot-Weiss Köln. Im Modus Best-of-Three benötigt ein Team zwei Siege für das Ticket zum Final Four in Bonn. In der Gruppenphase entwickelte sich beim CHTC ein enges und von Standards geprägtes Duell, welches die Domstädter mit 2:1 (2:1) für sich entschieden.