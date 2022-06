Innerhalb von 16 Stunden : Galopp-Siege in New York und im Krefelder Stadtwald

Die schönsten Hüte wurden beim Ladies Day auf der Krefelder Galopp-Rennbahn prämiert. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Nur 16 Stunden nach seinem Sieg in New York feiert Jockey Andrasch Starke auf der Galopprennbahn im Krefelder Stadtwald zwei Siege vor vielen gut behüteten Damen mit fantasievollen Kopfbedeckungen beim Ladie‘s Day.

Von Peter Kamp

Ascot im Stadtwald – unter diesem Motto stand der Ladies’ Day auf der Galopprennbahn mit Hutprämierung für Damen und Kinder. Und so hatten viele Besucher bei der Auswahl ihrer Rennbahnbekleidung das Beste aus dem Schrank geholt. Ganz besonders die vielen fantasievollen Kopfbedeckungen sorgten für echtes Ascot-Feeling im Stadtwald. Hutprämierung, Modenschau und zahlreiche Stände mit modischen Accessoires rundeten das gelungene Rahmenprogramm ab.

Sieben Rennen umfasste die sportliche Karte. Leider waren mehr als die Hälfte der Rennen von der Anzahl der Starter sehr schwach besetzt. Ein Grund für die geringe Resonanz bei den Trainern könnte die schlechte Dotierung der Krefelder Rennen sein. Ein Ausgleich 4 mit einer Gesamtdotierung von 3.600 Euro, wovon das siegreiche Pferd 1.750 Euro erhält, lockt keine Starter, die weite Anfahrtswege haben, in den Krefelder Stadtwald. Hier ist ein Umdenken von Nöten.

info Murzabayev hat gleich drei Mal die Nase vorn Bauyrzhan Murzabayev war gleich mit Mal erfolgreich. Seine Siege feierte er zunächst auf dem heißen Favoriten Shano, dann auf Dalina und schließlich mit einem überragenden Auftritt von Petit Marin.

Viel Lob und zahlreiche Glückwünsche nahm Star-Jockey Andrasch Starke an diesem Tag entgegen. Nicht einmal 16 Stunden bevor er im Krefelder Stadtwald wieder aufs Pferd stieg, hatte er mit dem Ittlinger Wallach Loft (Trainer Marcel Weiß) auf der New Yorker Rennbahn Belmont Park ein 400.000 Dollar Rennen gewonnen. Der gebürtige Hamburger hatte mit einem coolen und überlegten Ritt den Sieg unter Dach und Fach gebracht. Direkt nach der Siegerehrung ging es in den Flieger und um 14 Uhr stieg Starke im ersten Rennen in Krefeld in den Sattel von Shirazi.

Shirazi konnte er keine Flügel verleihen, er belegte den vierten Platz. Das Rennen gewann Jockey Bauyrzhan Murzabayev mit dem heißen Favoriten Shano (Quote 1,5:1) vor Lorielle und Deebee. Doch nur 30 Minuten später schlug auch Andrasch Starke im Sattel des Wettfavoriten zum ersten Mal an diesem Tag zu. Sein Ritt auf Sancho aus dem Stall des niederländischen Trainers Christian Wolters war zu stark für seine Konkurrenten. Miss Tick und Amalita (trainiert von Hans-Albert Blume) belegten die nächsten Plätze.

Im dritten Rennen waren dreijährige Stuten am Start. Die von Andreas Wöhler trainierte Russian Candy war einfach nicht dazu zu bewegen, ihre Startbox zu beziehen. Somit liefen nur fünf Pferde. Championjockey Bauyrzhan Murzabayev zeigte im Sattel von Dalina einen Klasseritt, hielt sich lange aus allem heraus, um dann genau auf der Ziellinie die Nase vorne zu haben. Er verbuchte damit seinen zweiten Tages-Treffer.

Im vierten Rennen liefen gar nur drei Pferde. Es gewann Schützenprinz mit Adrie de Vries im Sattel vor Wellenbrecher und The Iconist. In der Wettchance des Tages mit der Viererwette, gab es eine Garantieauszahlung von 10.000 Euro. Elf Pferde starteten und auf den ersten beiden Plätzen landeten mit Lanuza (2. Tagessieg für Trainer Christian Wolters) und Parmenter die Toto-Favoriten. Da dahinter zwei Außenseiter ins Ziel kamen, zahlte die Viererwette am Ende lohnende 689 Euro für einen Euro Einsatz.

Ein richtig gutes Pferd sahen die Besucher in der sechsten Prüfung, einem Ausgleich III. Mitte der Zielgeraden hatten noch alle Pferde Siegchancen, doch dann legte der dreijährige Wallach Petit Marin einen höheren Gang ein und verabschiedete sich spielend leicht von seinen Mitbewerbern. In seinem Sattel machte Bauyrzhan Murzabayev seinen dritten Erfolg perfekt. Auf die weitere Karriere von Petit Marin, der in Mülheim an der Ruhr von Marcel Weiß trainiert wird, kann man sehr gespannt sein.

Zum Abschluss schlug noch einmal die Stunde von „Andrasch dem Starken“. Ihm gelingt derzeit fast alles. Drei Pferde kämpften bis ins Ziel um den Sieg und genau dort hatte Andrasch Starke sein Pferd in Front gebracht. Die Schimmelstute Amaana siegte vor Miraz und Victorio. Starke war glücklich und hatte ein dickes Lob parat: „Das Geläuf hier in Krefeld ist in einem hervorragenden Zustand. Ein besonderes Lob an den Rennbahnverwalter und sein Team.“