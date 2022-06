Fußball-Oberliga : SV Sonsbeck vor einer Mammutsaison

Sonsbeck 21 Mannschaften gehören in der nächsten Saison der Oberliga Niederrhein ein. Der Rückrunden-Modus ist noch offen. Der SVS verpflichtet den 18-Jährigen Noah Devran Andich Abdeslam vom FSV Duisburg.

Seit Sonntagabend ist klar, auf welche 20 Gegner Oberliga-Aufsteiger SV Sonsbeck in der kommenden Saison treffen wird. Am finalen Spieltag der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein (FVN) sind die letzten Entscheidungen gefallen. Ob die Rückserie wieder als Auf- und Abstiegsrunde ausgespielt wird, steht noch nicht fest. Dazu will die Kommission Spielbetrieb des FVN noch ein Meinungsbild bei den 21 Vereinen einholen.