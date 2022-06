Fußball-Oberliga : Justin Müllers Mission bei Teutonia St. Tönis ist beendet

Trainer Justin Müller tritt in St. Tönis wieder ins zweite Glied. Foto: Norbert Prümen

St. Tönis Im letzten Spiel unter dem Interimstrainer, der für den erkrankten Josef Cherfi eingesprungen war, gewinnt Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis mit 4:0 gegen den Absteiger Sportfreunde Niederwenigern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uwe Worringer

Teutonia St. Tönis ist Geschichte. Zumindest, was den Vereinsnamen betrifft, denn in der neuen Saison vertritt der SC St. Tönis 11/20 die fusionierten Vereine Teutonia und SV in der Fußball-Oberliga. Die Zugehörigkeit sicherten sich die Teutonen bereits vor einer Woche, so dass die Begegnung am Sonntag gegen die Sportfreunde Niederwenigern sportlich zumindest tabellarisch bedeutungslos war. Am Ende stand ein verdienter 4:0 (2:0)-Sieg über den Absteiger zu Buche.

Weil die Abwehr vor zwei Wochen gut stand musste Ioannis Alexiou zuletzt zusehen. Gestern stand der Routinier aber wieder in der Abwehrkette, die sich beim lauen Sommerkick erneut sattelfest zeigte, aber auch nicht richtig gefordert wurde. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß, als Kanta Seki mit einem schönen Solo das frühe 1:0 erzielte (9.). Der Japaner, den es nach Schwerin in die Regionalliga Nord-Ost zieht, zeichnete sich nur zwei Minuten später auch für das 2:0 verantwortlich (11.). Auch danach merkte man beiden Mannschaft an, dass es um nichts mehr geht. Teutonia war trotzdem weiterhin die bessere Mannschaft, erspielte sich aber keine klare Torchance mehr.

INFO Acht Spieler wurden verabschiedet Diese Spieler wurden vor der Partie verabschiedet, die die Teutonen teilweise bald bei Ligakonkurrenten wiedersehen.: Burhan Sahin, Felix Burdzik, Arton Tolaj, Luke Heidrich, Samed Yesil, Kanta Seki, Hiroya Genda und Leonard Bajraktari.

In der zweiten Halbzeit nutzte Trainer Justin Müller die Gelegenheit, um noch einigen Akteuren Spielzeit zu verschaffen. Auch durch die vielen Wechsel bedingt, lief der Motor der Gastgeber nicht mehr auf vollen Touren. Auf weitere Treffer mussten die Zuschauer noch einige Zeit warten. Erst nach einer Stunde gab es endlich wieder etwas zu bejubeln. Nach Zuspiel von Philipp Baum verabschiedete sich Leonard Bajraktari mit dem 3:0 (63.). Den Schlusspunkt setzte Brian Dollen nach Zuspiel von Bajraktari (82.). Müller war mit dem letzten Auftritt hoch zufrieden: „Das war ein schöner Saisonabschluss. Es war ein gutes Spiel und ein souveräner Sieg.“

Nach der kräftezehrenden Saison mit 33 Meisterschaftsspielen gehen auch die Teutonen nun in die Sommerpause. Die Regenerationsphase fällt allerdings spärlich aus, denn die Vorbereitung auf die kommende Saison startet bereits am 3. Juli. Die Vorbereitungsphase erstreckt sich damit auf fünf Wochen, denn die Saison 20/22 beginnt bereits am 7. August und sieht laut Rahmenterminkalender gleich eine Englische Woche vor. „Viel zu wenig“, beklagt Müller den engen Zeitraum zur Vorbereitung. 22 Mannschaften gehen in der neuen Saison an den Start. Ob es erneut eine einfache Hinrunde und eine Auf- und Abstiegsrunde gibt oder eine Hin- und Rückrunde gespielt wird, ist noch nicht entschieden. Saisonhighlight dürfte allerdings das Kräftemessen mit dem KFC Uerdingen sein.

In Sachen Neuverpflichtungen gab Teammanager Holger Krebs eine weitere Personalie bekannt. Von der Bundesliga-A-Jugend des Wuppertaler SV kommt Johann Noubissi Noukomu. Der 19-Jährige robuste Angreifer ist im Zentrum zuhause, kann auch auch auf der Außenbahn spielen. Am Montag rechnet Krebs mit der zweiten Zusage einer Offensivkraft. Dabei soll es sich um einen Akteur des SC Düsseldorf-West handeln, der gestern durch eine 1:4-Niederlage beim FSV Duisburg abgestiegen ist.