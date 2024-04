Mit Tipps für die derzeit beliebtesten Gesellschaftsspiele Gesellschaftsspiele im Trend – Verein mit „Spieleverrückten“ hat sich in Krefeld gegründet

Auch in digitalen Zeiten, in denen Computer- und Videospiele längst die klassischen Brettspiele vom Beliebtheitsthron verdrängt haben, lässt die Begeisterung für analoge Gesellschaftsspiele nicht nach. Laut einer aktuellen Umfrage des Allensbach-Institutes spielen rund 33 Millionen Deutsche ab und zu Gesellschaftsspiele, 5,6 Millionen sogar regelmäßig. Und auch in Krefeld ist das Spielefieber ausgebrochen: Hier haben sich Fans zusammengetan und den Verein „Die Spieleverrückten“ gegründet. Jede Woche aufs Neue packen sie ihre Würfel und Spielfiguren aus und laden jeden dazu ein. Gespielt werden einfache Familienspiele bis hin zu kniffligen Spielen für Kenner.