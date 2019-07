Hockey : Robert Haake wechselt zum Rivalen Rot-Weiß Köln

(RP) Am 1. September ist Robert Haake neuer Geschäftsführer beim Kölner Tennis und Hockeyclub Stadion Rot-Weiss Köln. Das gab der Club am Freitag auf seiner Hompage bekannt. Haake, von 2010 bis 2015 Geschäftsführer der Krefeld Pinguine, verantwortet zurzeit als Clubmanager die Geschicke beim Crefelder HTC und war maßgeblich am Erfolg der zuletzt nationalen und internationalen .Spiele in der Krefeld beteiligt. „Robert Haake war mit seiner Erfahrung als Clubmanager und seiner hohen Affinität zu Tennis und Hockey unser Wunschkandidat.