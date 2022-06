Handball : A-Jugend der HSG für Nordrheinliga qualifiziert

So freuten sich die Spieler der HSG über ihren erstmaligen Aufstieg in die Handball-Nordrheinliga. Foto: HSG

Krefeld Die HSG Krefeld Niederrhein, die in der dritten Liga spielt, kann in Zukunft vielleicht sogar das eine oder andere Eigengewächs in den Kader der ersten Mannschaft integrieren. Die Jugendarbeit trägt Früchte.

(maha) Die männliche A-Jugend der HSG Eagles Niederrhein, dem Nachwuchs der HSG Krefeld, hat sich erstmals für die Nordrheinliga qualifiziert. Beim Qualifikationsturnier in Duisburg-Homberg erreichte die Mannschaft von Lars Pötters den dritten Platz. Im entscheidenden vierten Spiel setzte sie sich mit 17:12 gegen den TB Wülfrath durch.

Im ersten Spiel mussten sich die Krefelder gegen Gastgeber HSG Homberg-Rheinhausen mit 10:12 geschlagen geben. Auch das zweite Spiel gegen die Turnerschaft Grefrath verloren sie mit 12:15. So musste das dritte Spiel gegen den TV Roetgen unbedingt gewonnen werden. Die junge Mannschaft lieferte und siegte souverän mit 19:14. So kam es im letzten Spiel zu einem Endspiel um Platz drei gegen den TB Wülfrath. Und auch hier blieben die Krefelder Handballer nervenstark und gewannen die Partie mit 17:12.

„Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft und das Team kann stolz auf sich sein“, freute sich Lars Pötters über die Qualifikation zur Nordrheinliga. „Als komplett junger Jahrgang haben wir es geschafft. Das ist unglaublich. Vor allem dank einer starken Kampf- und Willensleistung im letzten Spiel ist die diese Qualifikation absolut verdient.“