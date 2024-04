Handball Handballteams der VT Kempen im Aufstiegsfieber: Samstag großer Feiertag?

Nachdem die Herren der VT Kempen in der vergangenen Saison nur knapp den Aufstieg in die Verbandsliga verpasst haben, sieht es in dieser Spielzeit so aus als könnten sie den Sprung in die höhere Liga aufgrund der Ligenreform nachholen. Mit einem Sieg im Spiel gegen den TV Geistenbeck II will die Mannschaft von Coach Dieter Pietralla am Samstag (19 Uhr, Jahn-Halle) den Aufstieg in die Verbandsliga unter Dach und Fach bringen. „Es gibt leider noch ein schwebendes Verfahren aus dem Spiel gegen Neukirchen vom 20. Januar, dieses haben wir sportlich mit einem Treffer gewonnen. Aber Neukirchen hat Protest eingelegt, die Entscheidung steht aber noch aus. Deshalb müssen und wollen wir am Samstagabend den Sieg einfahren, dann sind wir sicher für die Verbandsliga qualifiziert“, berichtet der Coach.