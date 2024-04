Handchirurg Michael Fendler von der Helios Manus Klinik in Krefeld Karpaltunnelsyndrom: Was tun, wenn die Finger ständig kribbeln?

Ist die Erkrankung nicht zu weit fortgeschritten, kann bereits eine Handgelenkschiene Linderung bringen, so Michael Fendler. Betroffene tragen sie nachts, um das Handgelenk ruhigzustellen. Zusätzlich sollten Betroffene darauf achten, ihre Handgelenke nicht zu überlasten. Wer viel am Rechner arbeitet, sollte den Schreibtischstuhl also so einstellen, dass die Unterarme auf einer Linie mit der Tastatur liegen. Auch eine Handballenauflage am Maus-Pad kann das Gelenk beim Arbeiten entlasten, rät Fendler. Was ebenfalls hilft: Bei langen Telefonaten zwischendurch die Hände wechseln. Generell sinnvoll: kleine Pause in den Alltag einbauen, in denen man das Handgelenk dehnt und ausschüttelt.