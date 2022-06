Leichtathletik : Auffällige Raketen beim Sprintcup der Schulen gesucht

Krefeld Talentspäher gab es schon früher, heute gibt es eigene Scoutingabteilungen. Der SC Bayer 05 Uerdingen versucht mit Hilfe eines Sprintcup, talentierte Leichtathleten quasi vor der Haustüre aufzuspüren.

(RP) Talente für den Wettkampf- und Leistungssport sollte man am besten in den Schulen sichten. Das ist bekannt, wird von den Verbänden empfohlen und von vielen Vereinen sportartspezifisch in Form von Schul AG‘s oder Sichtungen im Unterricht umgesetzt. Ein zähes Geschäft, wie langjährig dort Tätige zu berichten wissen. Der SC Bayer 05 Uerdingen beschreitet nun zusätzlich einen anderen Weg und richtet einer Krefelder Sprintcup für Schulen aus.

Bereits für 2020 geplant, dann aber der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen, wird es am Dienstag das erste Sprintcup-Finale im Leichtathletikstadion des Covestro-Sportparks geben. Im Vorfeld hat der Verein alles getan, um den Schulen viel Aufwand abzunehmen und damit die Voraussetzungen für eine Teilnahme der Schüler zu ermöglichen. In den Klassen 5 bis 10 konnten die verantwortlichen Sportlehrer selbst ihre schnellsten Schüler benennen. Anschließend kamen Mitarbeiter des SC Bayer an jede teilnehmende Schule und führten dort eine Zwischenrunde durch, wodurch je Klassenstufe die schnellsten drei Schüler und Schülerinnen per Lichtschrankentest ermittelt wurden. Und eben diese drei je Klassenstufe und Schule treffen sich heute am Löschenhofweg zum großen Finale. Organisator ist Lukas Reimann, hauptamtlicher Trainer in der Leichtathletik und Mitarbeiter für Diagnostik im Förder- und Leistungszentrum FLZ05.