Wasserball U20 : Der Titel-Hattrick des SV Bayer Uerdingen 08 ist perfekt

Zum dritten Mal in Folge ist die U20 des SV Bayer Uerdingen 08 Deutscher Wasserball-Meister. Foto: Andrea Hambüchen

Krefeld Die Wasserballerinnen des SV Bayer Uerdingen 08 sind erneut Deutscher Meister mit der U20. Das Team von Trainer Georgios Triantafyllou gewinnt alle drei Spiele beim Final Four in Esslingen.

Sinia Plotz ist der perfekte Abschied vom SV Bayer 08 gelungen. Die 18-jährige Nationalspielerin gewann mit der weiblichen U20 der Uerdingerinnen die Deutsche Meisterschaft in Esslingen. Es war der dritte Titelgewinn in Folge für die 1,80 Meter große Sinia Plotz und die U20 des SV Bayer 08. Eine Woche zuvor war sie mit der Frauenmannschaft Vizemeister geworden. Ab September lebt die gebürtige Duisburgerin ihren Traum und studiert an der San Jose State University in San Jose im Bundesstaat Kalifornien.

Sinia Plotz is bereits Nationalspielerin bei den Frauen und gehört somit natürlich zu den Leistungsträgerinnen in der U20 des SV Bayer 08 Uerdingen. Die Begegnungen beim Final Four in Esslingen gegen den Aachener SV 06 (27:3) und die Wassersportfreunde von 1898 Hannover (21:7) konnte man am ersten Tag klar für sich entscheiden. „Wir haben fest damit gerechnet, dass die finale Begegnung gegen den SSV Esslingen am zweiten Tag der Deutschen Meisterschaft eng und ausgeglichen werden würde. Aber wir haben auch diese Begegnung deutlich für uns entschieden und uns so zum dritten Mal den Titel in Folge gesichert“, berichtete Sinia Plotz nach dem 11:6-Erfolg der Uerdingerinnen über den SSV Esslingen.

info Mit 18 Jahren schon viele große Erfolge Sinia Plotz⇥Foto: SVB Foto: SVB Sinia Plotz ist 18 Jahre alt und in Duisburg geboren. Die 1,80 Meter große Wasserballerin spielt auf der rechten oder linken Seite. Bevor sie zum SV Bayer Ueridngen 08 kam, spielte sie lediglich für DJK Poseidon Duisburg. Ihre größten Erfolge waren die Meisterschaften mit der U17 und U20 sowie die Teilnahme an der Europa- und Weltmeisterschaft mit der Jugend-Nationalmannschaft. Zudem war sie drei Mal Vizemeister mit den Frauen vom SV Bayer 08 Uerdingen.

Die Freude über die Deutsche Meisterschaft war ausgelassen. Man feierte den Titel als hätte man diesen zum ersten Mal gewonnen. „Für mich war das ein unglaublich schöner und emotionaler Abschied“, sagte Plotz nach dem Gewinn der Meisterschaft. Es waren die letzten drei Spiele im Badeanzug des SV Bayer 08 Uerdingen.

Die gebürtige Duisburgerin wird im September ihren Traum leben und für ein Studium in die USA gehen. „Ich habe ein Sportstipendium erhalten und möchte in den USA natürlich auch dem Wasserball weiterhin nachgehen“, sagt Sinia Plotz. „Schließlich ist die USA die Topnation im Wasserball. Ich will mich dort weiterentwickeln und vor allem viele verschiedene Spielarten und Spielsysteme kennenlernen. Schließlich sind bei mir an der Universität sehr viele Spielerinnen und Spieler, die nicht nur aus den USA, sondern auch aus ganz Europa kommen.“

Schon seit rund 18 Monaten arbeitet Sinia Plotz an dem Traum, in die USA zu gehen. Im November des vergangenen Jahres konnte die Nationalspielerin bei ihrem neuen Team einen Vertrag unterschreiben. Geplant ist, dass sie vier Jahre lang in den USA bleibt und dort ihren Bachelor absolviert.

Ein anderer Traum soll sich für Sinia Plotz noch vor dem Umzug in die USA erfüllen. Sie hofft, dass sie mit der Wasserball-Nationalmannschaft an der EM, für die man sich im Februar sportlich souverän qualifiziert hat, teilnehmen kann. Aufgrund der vom Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Bundesministeriums des Innern und für Heimat im Jahr 2016 beschlossenen Leistungssportreform fehlen den Wasserballerinnen allerdings noch über 50.000 Euro für die Teilnahme an der Europameisterschaft. Mehr als die Hälfte wurde bislang über eine Spendenaktion gesammelt.