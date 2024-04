Volleyball Nach 45 Jahren als Volleyball-Schiedsrichter macht das Ehepaar Pöhler Schluss

Zunächst fing es ganz klein an, nach dem Erwerb einer Lizenz ging es dann in der Verbandsliga des Westdeutschen Volleyballverbandes richtig los und so wurden aus einzelnen Begegnungen plötzlich zwischen September und April rund 50 Spiele. Mit der Zeit wurde das Duo so beliebt, dass die Teams selbst anfragten, ob das Ehepaar Pöhler nicht die Spiele bei ihnen am Wochenende pfeifen wolle.