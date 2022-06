Fußball-Bezirksliga : Christian Cichon ist Ehrenmitglied beim SC Schiefbahn

Schiefbahn Meist sind sie im fortgeschrittenen Alter und haben viele Jahre als ehrenamtliche Funktionäre im Verein gearbeitet. Insofern ist es schon etwas Besonderes, wenn ein Spieler zum Ehrenmitglied ernannt wird.

Mit einem 1:1 (1:0) gegen den Absteiger SpVgg. Odenkirchen ging für den SC Schiefbahn, der kommenden Sonntag spielfrei ist, bereits am Samstag die Spielzeit zu Ende. Dadurch bleibt es in der Endabrechnung auf jeden Fall bei Platz elf, wobei es schon etwas mehr hätte sein dürfen. Ganz im Zeichen von Verabschiedungen verdienter Spieler stand die Begegnung vor dem Anpfiff. Es sagten Zweitkeeper Marco Lippolis, Ken Meyer, Christian Cichon und Lazaros Iliadis adieu. Vor allen Dingen Cichon war an der Siedlerallee seit Jahren ein Sympathieträger. Stammtorwart Felix Gerdts lief, weil sich die Personalnot der Vergangenheit nicht gebessert hat, erneut als Feldspieler auf und wurde später von Torwarttrainer Jan Recker abgelöst (73.). Beide machten auf ungewohnter Position eine gute Figur, wie danach auch Teammanager Pascal Beißel, der ebenfalls noch seine Einsatzzeit bekam (82.). Der scheidende Ken Meyer krönte in einer Partie, die durchaus das Prädikat Sommerfußball verdient hatte, seinen Abschied mit der Führung (39.). Gästetorjäger Tobias Kamper glich mit seinem 14. Saisontreffer in der Nachspielzeit noch aus.