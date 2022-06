Zweite Hockey-Bundesliga : Bei Janick Eschler vom CHTC kullerten ein paar Tränen

Krefeld Es war ein sehr emotionaler, aber siegreicher Abschluss einer überaus erfolgreichen Saison des CHTC. Die Herren feiern den Wiederaufstieg in die Bundesliga, die Damen sind Vizemeister.

Im Mittelpunkt stand dabei ganz klar Janick Eschler, der an diesem Tag auch die eine oder andere Träne verdrückte und von allen auf und neben dem Platz gebührend gefeiert wurde. Der Offensivspieler trug, mit einer kurzen Unterbrechung, von 2008 an das Trikot der Krefelder Herren und erlebte zahlreiche Höhen und Tiefen mit. Der 31-Jährige, der an diesem Tag das Team als Kapitän aufs Feld führte, stand mit den Krefeldern sowohl auf dem Feld 2015 als auch in der Halle 2018 im Final Four und erlebte zahlreiche Trainer und Mitspieler. Er identifiziert sich durch und durch mit dem CHTC und trat auch den Gang in die zweite Liga mit an, wo er ein wichtiger Faktor für den souveränen Wiederaufstieg war. Obwohl er in der Vergangenheit immer mal wieder mit Blessuren zu kämpfen hatte, ließ er sich davon nicht aus der Bahn werfen und ist mit seinem Durchsetzungswillen und Torriecher zurecht eine „CHTC-Legende“, wie Kapitän Linus Michler es bei der Verabschiedung formulierte.