Jugend-Handball Paula Schneider wechselt zum BVB: „Ich träume von der Bundesliga und der Nationalmannschaft“

„Sportlich ist sie eine der wichtigsten Spielerinnen gewesen, hat immer starke Leistungen gezeigt und kein einziges Spiel verpasst. Auch menschlich ist sie wichtig fürs Team, ein absoluter Teamplayer und Handball steht immer an erster Stelle“, sagt die St. Töniser Trainerin Daria Komander: „Sie hat immer in ihrer Altersklasse gespielt, gleichzeitig aber auch immer eine Altersklasse höher, was ihre Entwicklung vorangetrieben hat. Auch das wöchentliche Training mit ihrem Vater hat viel gebracht. Wir sind natürlich sehr traurig, aber es ist nun mal so, dass sie unheimlich viel Talent und Ehrgeiz hat. Sie gehört in einen Bundesligaverein und ich hoffe, dass sie dann die Aufmerksamkeit der Bundestrainer bekommt. Denn gut genug ist sie definitiv.“