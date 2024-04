Krefelder Stadtverband klärt auf Cannabis anbauen im Kleingarten?

Das am 1. April in Kraft getretene Cannabis-Gesetz erlaubt Erwachsenen bis zu drei Cannabis-Pflanzen pro Person zuhause anzubauen. Diese müssen vor dem Zugriff von Kindern und Jugendlichen geschützt sein. Ob auch eigene Cannabis-Pflanzen im Kleingarten angebaut werden dürfen, darüber gibt der Krefelder Stadtverband der Kleingärtner Auskunft. In Krefeld verteilen sich auf das gesamte Stadtgebiet etwa 100 Kleingartenanlagen und insgesamt über 4000 Kleingärten.