Fußball-Oberliga : Leonard Bajraktari und Arton Tolaj verlassen Teutonia

St. Tönis Eigentlich wollte Teutonia St. Tönis sich für die Meisterrunde qualifizieren, doch es wurde nur die Abstiegsrunde. Inzwischen sind alle Bedenken zerstreut und der Klassenerhalt gesichert. Jetzt wird die neue Saison geplant.

Als Teutonia St. Tönis am 3. April in die Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga einstieg, lag eine ungewisse Zukunft vor dem Verein, der in der neuen Saison unter dem Fusionsnamen SC St. Tönis 11/20 an den Start gehen wird. Höhen und Tiefen kennzeichneten den Weg, der aber zur Erleichterung aller Beteiligten am zurückliegenden Wochenende durch den 4:1-Sieg gegen den 1. FC Mönchengladbach ein zufriedenstellendes Ende fand. „Das Minimalziel ist erreicht“, sagt Trainer Justin Müller abseits jeglicher Emotionen, die den jungen Trainer gerade zuletzt begleiteten. In der neuen Saison tritt der 29-Jährige wieder einen Schritt zurück, wenn Alexander Thamm sein Amt als Trainer übernimmt.