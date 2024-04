Neues Geschäft in Krefeld Pizza und Pommes 24/7 aus dem Automaten

Krefeld · Frisch frittierte Pommes Frites und gebackene Pizzen gibt es ab Samstag am „Munch o Mat“ Tag und Nacht. Was die Automaten alles leisten, wo sie stehen, was die Speisen kosten – und ob sie schmecken.

20.04.2024 , 11:44 Uhr

Der Automatenstore „Munch o Mat“ wird am kommenden Wochenende an der Evertsstraße 12 in der Krefelder Innenstadt eröffnet. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Heinrich Löhr