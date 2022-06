Wasserball : Im nächsten Anlauf soll es mit dem Aufstieg klappen

Krefeld In dieser Saison hat es wieder nicht ganz gereicht, doch die Wasserballer des SV Bayer Uerdingen 08 lassen sich nicht entmutigen. Sie wollen einen neuen Anlauf in Richtung Bundesliga A-Gruppe nehmen.

(RP) In der Wasserball-Bundesliga konnte der SV Bayer Uerdingen 08 ein weiteres Stadtderby gegen die SV Krefeld 72 knapp gewinnen, brauchte diesmal allerdings ein Fünfmeterwerfen: Im Platzierungsspiel um Rang neun siegte der Werksklub am Sonnabendabend mit 14:13 (1:1, 3:2, 4:3, 1:3), nachdem es zum Ende der regulären Spielzeit einen 9:9-Gleichstand gegeben hatte.

Es war ein typisches Derby mit vielen Emotionen – ein Spiel, in dem keiner dem anderen etwas schenken wollte. Bis zum Anfang des dritten Viertels war es ein Kopf-an-Kopf Rennen, doch danach konnte sich Bayer mit zwei. Doch die SVK drehte das Spiel, ging in mit 9:8 Führung, die Gilbert Schimanski erst 16 Sekunden vor Abpfiff ausgleichen konnte, so dass es ins Fünf-Meter-Schießen ging.

„Wir haben in dieser Saison drei Mal gegen die SVK gespielt, zweimal gewonnen und einmal zu unentschieden gespielt“, sagt Bayer-Trainer Marek Debski. „Beim Fünf-Meter-Schießen kamen uns die Erfahrungen vom Spiel gegen Köln zugute. Ich habe meinen Jungs gesagt, dass wir erfahren genug sind. Wir haben zwei Jahre hintereinander den ersten Platz in der B-Gruppe belegt. Es fehlt nur wenig, um in der A-Gruppe mitspielen zu können. Dieses Jahr hatten wir auch noch Pech bei der Relegation in die A-Gruppe und und haben leider knapp verloren. Wir hoffen aber, dass es nächstes Jahr klappt und das Team aufsteigt.“