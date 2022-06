Leichtathletik : Anna Keyserlingk fehlen drei Zentimeter zur WM

Anna Keyserlingk verschenkte wenige, aber wertvolle Zentimeter. Foto: Dirk Gantenberg

Krefeld Das war überhaupt nicht so, wie es sich Anna Keyserlingk vorgestellt hat. Beim „Tag der Überflieger“ in Essen gab sie sich großzügig, verschenkte rund 15 Zentimeter und hatte somit das Nachsehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(WP) Ganze drei Zentimeter fehlten Anna Keyserlingk beim „Tag der Überflieger“ in Essen, der zweiten offiziellen Qualifikation zur U20-Weltmeisterschaft, um im August in Cali/Kolumbien dabei sein zu dürfen. Der Deutsche Leichtathletikverband hat für den Dreisprung die Norm von 12,95 Metern angesetzt. Im zweiten Versuch schaffte Keyserlingk 12,92 Meter. Es fehlte also gerade einmal ein Zentimeter pro Sprung. „Ich ärgere mich besonders, weil ich bei der Landung ungefähr 15 Zentimeter verschenkt habe“, sagte die Hülserin. Dass ausgerechnet ihre Dauerrivalin, Ruth Hildebrandt aus Mannheim, mit 13,16 Metern die Norm erreichte, verbesserte Keyserlingks Laune erst recht nicht.

Trainer Peter Quasten sieht die Lage pragmatisch: „ Das ist ein kleiner Rückschlag, aber kein Weltuntergang. Aufgrund der nicht störungsfreien letzten Wochen mit Abiturstress und einer leichten Verletzung brauchte Anna diesen Wettkampf scheinbar, um rein zu kommen. In zwei Wochen wird das schon ganz anderes aussehen.“ Da sind nämlich die NRW Meisterschaften in Troisdorf, die zunächst nicht geplant, aber jetzt zusätzlich in den Wettkampfplan der 18-Jährigen aufgenommen wurden.

Immer besser in Form kommt Kai Muty. Der Mittelstreckler, der über 800 Meter bereits 2020 im U18-Finale um die Deutsche Meisterschaft stand, war in den letzten beiden Jahren fast durchgängig verletzt. Nun macht der Schützling von Trainer Udo Krumm erneut nachdrücklich auf sich aufmerksam. Beim Dortmunder Jump´n Run Meeting lief der 18-Jährige als Zweiter der U20 1:54,30 Minuten und unterbot damit die Norm für die Deutschen Meisterschaften in Ulm Mitte Juli deutlich (1:56,70).

Ebenfalls in Dortmund gelang Senioren-Stabhochspringerin Ute Ritte in kürzester Zeit bereits die dritte Verbesserung des W70-Europarekordes. Die neue kontinentale Bestmarke steht nun bei 2,41 Metern.