Tennis-Bundesliga Roberto Marcora ist die neue Nummer 1 beim TuS St. Hubert

So hochkarätige Verstärkungen sorgen zwangsläufig für die Frage nach den finanziellen Möglichkeiten des Klubs. „Wenn man einmal als Mannschaft auf der Landkarte bleibt, gibt es viele Leute, die dir per Mail oder Whats App Spieler anbieten. Dann schaut man, was sich realisieren lässt“, sagte Teamsprecher Bastian Cornelius. Der Kontakt zu Marcora sei über Blau-Weiß Neuss zustande gekommen: „Darcis ist uns von einem Spielervermittler angeboten worden. Er ist im Vorjahr mit dem TC Pfarrkirchen Deutscher Meister geworden, der die Mannschaft jetzt zurückgezogen hat. Am letzten Tag der Meldefrist haben wir ihn dann zu uns geholt.“