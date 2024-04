Handball Das Offensiv-Duell zwischen der HSG Krefeld und der HSG Hanau

Die personelle Situation der Eagles ist nahezu unverändert. Vielleicht besteht die Hoffnung, dass Mike Schulz seine Fußverletzung überstanden hat und ins Aufgebot zurückkehrt. Besonders freuen wird sich Youngster Cedric Marquardt auf das Spiel, der seit seinem Comeback nach langer Verletzungspause in der Schlussphase des Heimspiels gegen die Bergischen Panther und am Samstag in Gelnhausen bei seinen 13 Wurfversuchen 12 Treffer erzielte. Denn er sollte eigentlich auf seinen älteren Bruder Robin, der bei Hanau als Spielmacher aufläuft, treffen. Doch der ist verletzt, will aber zur Freude des Krefelder Linksaußen trotzdem mit anreisen. Im Hinspiel fehlte Cedric wegen einer Verletzung. Sein Bruder schied nach einem Zweikampf mit KC Brüren verletzt aus.