American Football Davis führt die Krefeld Ravens gegen die Cologne Falcons zum Kantersieg

Bei den Falcons zeigte sich schon vor dem Spiel, wie die Partie wohl laufen würde: Beim Einlauf gab es Probleme mit der Musik, sodass diese am Ende fehlte. Und fast genauso ging das Spiel für die Gastgeber los: Sie gewannen die Seitenwahl und wählten zunächst den Ball. Allerdings kam es gleich im Return zum Ballverlust und die Ravens warfen sich auf den freien Ball, so begannen sie an der gegnerischen 15-Yard-Linie. Im zweiten Versuch passte Quarterback Lucas Wevelsiep auf die rechte Seite und da fing Davis bereits nach 51 Sekunden Spielzeit seinen ersten Touchdown der Partie. Es entwickelte sich ein Spiel, in dem die Hausherren eigentlich besser den Ball bewegten und mehr erste Versuche erspielten, aber wenn es darauf ankam, waren es stets die Ravens, die die entscheidenden Aktionen ablieferten. So zum Beispiel Wevelsiep und Davis nach sieben Minuten. Die Ravens begannen nach einem starken Punt der Falcons kurz vor der eigenen Endzone und konnten sich zunächst nicht befreien. Von der eigenen Zwei-Yard-Linie lieferte Wevelsiep einen schönen Pass auf die rechte Seite. Dort fing Davis den Ball im vollen Lauf, ließ seinem Verteidiger keine Chance, noch heran zukommen und lief zum frühen 14:0 in die Endzone, denn Kicker Dennis Storm war bei allen Extrapunkten mit einer Ausnahme erfolgreich und verwandelte auch ein Fieldgoal ohne Probleme.