Personalie Wechsel bei der Rheinischen Post in der Sportredaktion in Krefeld

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – so lautet eine Floskel im Sport. Das gilt aber auch für die Berichterstattung. So kommt es im Krefelder Lokalsport zu einem Stabwechsel. Thomas Schulze geht nach über 35 Jahren als Sportredakteur der RP in Ratingen, Düsseldorf und Krefeld in den wohlverdienten Ruhestand und übergibt das Feld an seinen Nachfolger Marc Fischer.