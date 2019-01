Bahnunterführung in Krefeld : Gefährlicher Schulweg in Oppum

Der Schulweg vom Neubaugebiet Herbertzstraße zur Schönwasserschule in Oppum birgt für Grundschüler viele Gefahren. Eine Mutter mahnt Verbesserungen an. Die Stadt will nun eine Verkehrsschau durchführen. Von Carola Puvogel