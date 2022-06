Handball : Julian Athanassoglou kommt von Eintacht Hagen zur HSG

Der sportliche Leiter Stefan Nippes hat den gesamten Kader im Blick. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In der kommenden Saison will Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein einen neuen Anlauf in Richtung zweite Liga unternehmen. Auch deshalb hat sich der Verein mit einem Zweitligaspieler verstärkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Der Kader der HSG Krefeld Niederrhein wächst. Erster Neuzugang für die kommende Spielzeit in der dritten Handball-Liga ist Rechtsaußen Julian Athanassoglou. Der 20-jährige gebürtige Gummersbacher wechselt vom Zweitligisten VfL Eintracht Hagen an den Niederrhein. Bei den Westfalen absolvierte er in der zurückliegenden Spielzeit 37 Spiele.

Stefan Nippes, Sportlicher Leiter HSG Krefeld Niederrhein erklärt den Wechsel von Athanassoglou so: „Wir reagieren mit der Verpflichtung von Julian auf den voraussichtlich langen Ausfall von Maik Schulz. Maik soll ohne Druck wieder fit werden können. Und Julian ist ein sehr talentierter Spieler, der alle unsere Anforderungen erfüllt: Er bringt Schnelligkeit mit, verfügt über sehr großen Ehrgeiz und ist ein fleißiger Arbeiter. In Hagen hat er bereits Zweitligaerfahrung gesammelt und konnte dort punktuell schon Akzente setzen. Julian wurde in der Jugend sehr gut ausgebildet und hat sich super entwickelt. Auch wir wollen ihn bei uns in der dritten Liga weiterentwickeln.“