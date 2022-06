Fußball-Oberliga : Verband will mit Vereinen über Modus diskutieren

Trainer Umut Akpinar droht mit dem 1. FC Kleve eine Mammut-Saison mit 42 Spieltagen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve 21 Teams laufen in der neuen Saison in der Klasse auf. Bis Ende Juni soll die Entscheidung fallen, ob die Rückserie wieder in Auf- und Abstiegsrunde aufgeteilt wird.

Seit Sonntagabend ist klar, auf welche 20 Gegner der 1. FC Kleve in der kommenden Saison in der Fußball-Oberliga treffen wird. Am letzten Spieltag der höchsten Klasse im Verband Niederrhein (FVN) sind die letzten Entscheidungen gefallen. Ob die Rückserie wieder als Auf- und Abstiegsrunde ausgespielt wird, steht noch nicht fest. Dazu will die Kommission Spielbetrieb des FVN noch ein Meinungsbild bei den 21 Vereinen einholen.

„Grundsätzlich finde ich eine Saison mit einer Hin- und normalen Rückrunde besser. Ich bin im Moment aber zwiegespalten. Das Programm mit 42 Spieltagen wäre natürlich happig. Womöglich kann man die Winterpause verkürzen. Grundsätzlich bleibt abzuwarten, wie der Verband mit dem Thema Corona und den damit verbundenen Spielausfällen umgeht“, sagte Heinrich Losing, Trainer des Aufsteigers SV Sonsbeck.

Noch im Juni wird‘s eine Videokonferenz oder eine Präsenzveranstaltung zu dem Thema geben, sagte Wolfgang Jades, Vorsitzender des Verbands-Fußballausschusses, am Montag auf Nachfrage. „Wir werden dann darüber diskutieren, ob eine Auf- und Abstiegsrunde wieder sinnvoll ist. Corona ist längst noch nicht aus dem Blickfeld verschwunden. Und die Inzidenz steigt wieder“, so Jades. Bis Ende dieses Monats will der FVN seine Entscheidung zum Modus bekanntgeben.