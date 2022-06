Fußball : Viktoria Goch verpasst Ziel, TSV Weeze hofft noch

Weeze Die Gocher beenden die Saison nach dem 0:0 beim TSV auf dem zweiten Platz. Der Gastgeber steht zwar weiter auf einem Abstiegsrang, kann den Klassenerhalt aber mit Schützenhilfe noch schaffen.

Die Gocher Viktoria hat ihr großes Ziel Meisterschaft verpasst: Auch in der kommenden Saison wird die Mannschaft von Trainer Daniel Beine in der Fußball-Bezirksliga an den Start gehen, den Landesliga-Aufstieg feierten am Sonntag stattdessen die Sportfreunde Broek­huysen. Nach ihrem 0:0 beim TSV Weeze ist klar, dass die Viktoria die Spielzeit auf Tabellenplatz zwei beenden wird. „Ich möchte den Sportfreunden Broekhuysen zum Aufstieg gratulieren. Sie haben es sich verdient, weil sie über die gesamte Saison hinweg am konstantesten ihre Leistung auf den Platz gebracht haben“, sagte Daniel Beine.