Triumph bei Titelkämpfen in Balve : Katrin Eckermann ist Deutsche Meisterin

Balve/Kranenburg Die 32-jährige aus Kranenburg gewinnt mit dem neunjährigen Hengst Cascadello Boy, mit dem sie 2021 schon Vizemeisterin geworden war, den Titel bei den Springreiterinnen.

Katrin Eckermann wurde am Wochenende im sauerländischen Balve Deutsche Meisterin der Springreiterinnen. Im Sattel des neunjährigen Hengstes Cascadello Boy verwies die für den RV Kranenburg startende Amazone im Stechen Tina Deuerer aus dem baden-württembergischen Bruchsal auf den zweiten Platz. Die Bronzemedaille ging an die Hessin Angelique Rüsen.

Für Katrin Eckermann ist es der erste nationale Titelgewinn bei den Senioren, nachdem sie mit Cascadello Boy bei der DM der Springreiterinnen im vergangenen Jahr schon die Silbermedaille geholt hatte. Im entscheidenden Stechen legte die 32-Jährige eine fehlerfreie Runde in 36,18 Sekunden vor. Tina Deuerer, ihre einzig verbliebene Konkurrentin im Kampf um die Goldmedaille, ging anschließend volles Risiko, wobei bei ihrem Ritt am letzten Hindernis, einem Steilsprung, die Stange fiel. Allerdings hätte Tina Deuerer die von Katrin Eckermann vorgelegte Zeit auch nicht ganz erreicht. Nur Eckermann und Deuerer waren in den beiden Wertungsspringen mit insgesamt drei Umläufen ohne Abwurf und Zeitfehler geblieben. Bronzemedaillengewinnerin Rüsen hatte mit je einem Zeitfehler in den beiden Runden das Stechen verpasst.