Historisch gute Oberliga-Saison : Nettetal verliert Saisonabschluss gegen Sterkrade-Nord

Die Spvgg. Sterkrade-Nord und Union Nettetal lieferten sich am letzten Spieltag einen umkämpften Schlagabtausch. Foto: Heiko van der Velden

Fußball-Oberliga Im letzten Saisonspiel muss Union Nettetal eine 2:3-Niederlage gegen Sterkrade-Nord hinnehmen. Zwei Spieler müssen zudem vorzeitig vom Platz. Dennoch trübt die Pleite die gute Saisonbilanz nicht.

Von Heiko Van der Velden

Der SC Union Nettetal hat die Saison mit einer Niederlage beendet. Im Heimspiel gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord unterlag die Elf von Trainer Andreas Schwan mit 2:3. Obwohl es tabellarisch für den SCU um nichts mehr ging, schickten die Nettetaler ihre stärkste Elf ins Rennen. Nach abgesessener Rot-Sperre waren Pascal Schellhammer und Leonard Lekaj wieder mit von der Partie. Auf der Ersatzbank nahmen mit neun Spielern so viele Akteure Platz, wie schon lange nicht mehr.

Die Nettetaler kamen gut in die Partie, hatten im ersten Durchgang gleich mehrere gute Möglichkeiten: Toptorjäger Ahmetilhan Yavuz (16.) scheiterte aus gut 16 Metern an Gästetorwart Haakon Pomorin, anschließend vergab Leon Falter (36.) eine Chance, als er den Ball rechts neben das Gehäuse setze. Kurz darauf bediente Falter dann Yavuz, der die 1:0-Führung erzielte (40.). Mit diesem Ergebnis ging es dennoch nicht in die Halbzeitpause, weil Christian Biegierz quasi mit dem Pausenpfiff eine Flanke innerhalb des Strafraums mit dem Kopf zum 1:1 vollendete (45.).

Nach dem Seitenwechsel trafen dann erneut die Gäste: Damian Schlootz markierte das 1:2 der Sterkrader (51.). Wenig später hatten die Nettetaler bei einer Vierfach-Chance Pech im Abschluss: Während der Schuss von Nico Zitzen (58.) an die Latte knallte, landete der Ball von Schellhammer (58.) am Torpfosten. Wegen Meckern nach einer Gelben Karte sah Gästespieler Joel Bayram (59.) anschließend Gelb-Rot.

In der Schlussviertelstunde stellten die Nettetaler um, agierten in der Abwehr nur noch mit einer Dreierkette. Der Plan schien zunächst auch aufzugehen, da der eingewechselte Amir Ahmadi sich auf der rechten Seite durchsetzte und den Ball anschließend auf Winkens spielte, der sich auf dem Weg in den Sechzehner behauptete und das 2:2 erzielte (84.). Mit einem Punktgewinn wurde es am Ende dennoch nichts, da einige Augenblicke später Maximilian Abel (87.) zum 3:2-Endstand für Sterkrade traf. In der Schlussminute musste Jan Pöhler (89.) nach wiederholtem Foulspiel das Spielfeld mit Gelb-Rot verlassen.