Am Adenauer-Gymansium in Kleve Bahntunnel für KAG kommt frühestens 2030

An der Bahn wächst das Konrad-Adenauer-Gymnasium in die Höhe, die Züge in Kleve sollen künftig elektrisch fahren und das zweite Gleis am Klever Bahnhof deshalb auch genutzt werden. Zudem sollen die Bahnsteige verlängert werden. Die Signale, die von der Bahn mit Blick nach vorne kommen, könnten hoffen lassen. Doch beim Blick auf konkrete Maßnahmen sieht das alles wieder ganz anders aus: Beim barrierefreien Übergang über die Gleise tritt man seit Jahren auf der Stelle. Nichts tut sich.