Fußball, Bezirksliga : FC Leverkusen geht mit einer herben Pleite aus der Saison

Leverkusen Die Mannschaft von Trainer Lukas Beruda kommt beim SV Westhoven-Ensen mit 1:5 unter die Räder. Damit beendet der FC Leverkusen die Saison auf dem neunten Platz.

Fußball-Bezirksliga: SV Westhoven-Ensen – FC Leverkusen 5:1 (2:1). Beim Absteiger in Westhoven-Ensen kassierten die Fußballer des FCL zum Abschluss einer durchwachsenen Saison eine deutliche Niederlage. „Es ist jetzt endlich vorbei und wir freuen uns auf die Sommerpause – und ich freue mich noch viel mehr darauf, Anfang Juli endlich mit der neuen Mannschaft beginnen zu dürfen“, sagte Trainer Lukas Beruda, der sich zum Spielgeschehen in der missratenen Partie am letzten Spieltag nicht mehr äußern wollte. Zu enttäuschend war einmal mehr das Auftreten seiner Mannschaft, die allerdings erneut mit vielen Ausfällen zu kämpfen hatte und stark dezimiert in das sportlich bedeutungslose Saisonfinale ging.