Spieler des 1. FC Kleve Tim Haal ist für die Feuerwehr-Nationalmannschaft am Ball

Wenn der 1. FC Kleve am Sonntag um 15 Uhr vor heimischem Publikum auf den formstarken Tabellenfünften VfB 03 Hilden trifft, dürfte Tim Haal schon wieder mit von der Partie sein. Trainer Umut Akpinar kann auf den Routinier setzen. Und in der nächsten Woche stehen für den Mittelfeldspieler auch Vertragsgespräche am Bresserberg an, wie der Sportliche Leiter Georg Mewes erklärt. Er lobt das Urgestein Tim Haal in den höchsten Tönen: „Er ist ein unheimlich verdienstvoller Spieler, und dazu auch noch ein richtig guter Typ.“ Für die Klever geht es an diesem Spieltag um viel.