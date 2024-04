Fußball-Landesliga Große Chance: SGE Bedburg-Hau kann sich absetzen

Für den Fußball-Landesligisten SGE Bedburg-Hau, der aktuell mit 33 Punkten den rettenden 15. Tabellenplatz belegt, geht die Reise am Sonntag (Spielbeginn 15.30 Uhr) zum SV Scherpenberg, der seine Heimspiele seit 2022 auf dem Kunstrasenplatz des TV Asberg austrägt. Die Mannschaft von Trainer Ralf Gemmer steht im gesicherten Tabellenmittelfeld mit 44 Zählern und einem Torverhältnis von 78:69 auf Rang elf. Das Team stellt die drittbeste Offensive der Liga, zeigt aber in der Defensive einige Schwächen. Nun steht dem SV Scherpenberg im Sommer ein großer Umbruch bevor: Gemmer wird von René Lewejohann als Coach ersetzt – acht Spieler verlassen den Klub in Richtung des Bezirksligisten TuS Asterlagen. Einige neue Akteure wurden schon für die kommende Spielzeit verpflichtet. Der SV Scherpenberg verfügt über zwei gefährliche Stürmer: Tim Fahlenreck (zwölf Treffer) sowie Ömer Akbel (elf) gilt es auszuschalten.