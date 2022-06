Fußball-Oberliga : Abschied vom sympathischen Ruhepol

Kisolo Deo Biskup (links) hat beim 1. FC Kleve stets Einsatz gezeigt. Nun verlässt er den Oberligisten. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Kisolo Deo Biskup zieht es zurück in seine Heimatstadt Köln. In nur einer Saison hat der Verteidiger am Bresserberg bleibenden Eindruck hinterlassen. Zum Abschluss trifft der 1. FC Kleve am Freitagabend auf ETB SW Essen.

Von Maarten Oversteegen

Der 1. FC Kleve wird Kisolo Deo Biskup vermissen. Der 29-jährige Innenverteidiger spielte eine Saison beim Fußball-Oberligisten – und hinterließ mächtig Eindruck. Der Verein hätte den Vertrag gerne um ein weiteres Jahr verlängert, doch es zieht den vielseitig einsetzbaren Fußballspieler nach seinem erfolgreich abgeschlossenen Referendariat am Willibrord-Gymnasium zurück in die Kölner Heimat. Kisolo Deo Biskup hatte nicht nur einen Stammplatz sicher, er galt auch als Führungsspieler.

Am Freitagabend, 19.30 Uhr, wird der Lehrer verabschiedet. Dann trifft der 1. FC Kleve in der heimischen Erog­lu-Arena auf ETB Schwarz-Weiß Essen. Es ist das letzte Saisonspiel der Rot-Blauen, die in der Aufstiegsrunde unterwegs sind. „Wir sind wirklich sehr traurig, dass Kisolo Deo Biskup uns verlässt. Sportlich hat er uns in diesem Jahr enorm weitergeholfen. Er hat von Anfang an eine Führungsrolle in der Mannschaft übernommen und neben Nedzad Dragovic in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld überragende Spiele gezeigt. Es war so, als würde Kisolo schon seit Jahren bei uns spielen“, sagt Kleves Coach Umut Akpinar über seinen Defensivakteur. Auch menschlich sei der Kölner eine Bereicherung gewesen. „Kisolo hatte ein starkes Standing in der Mannschaft, er strahlte Ruhe aus und hat den anderen Jungs Vertrauen mitgegeben. Sein Charakter passte perfekt ins Team“, so Akpinar.

Rechtzeitig zum Saisonfinale kehrt der Kölner in den Spieltagskader zurück, nachdem er sich vor zwei Wochen bei der Partie gegen Germania Ratingen 04/19 am Kopf verletzt hatte. Nach einem Zweikampf musste sich Biskup mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus behandeln lassen. „Ich bin froh, dass Kisolo gegen ETB Schwarz-Weiß Essen dabei ist. Wir hätten ihn sehr gerne gehalten. Aber wir sind überhaupt glücklich, dass das Referendariat ihn zufällig in unsere Ecke geführt hat“, so Akpinar. Zuvor kickte Biskup für den 1. FC Kaan-Marienborn in der Oberliga Westfalen. Wohin es den Routinier in der nächsten Saison zieht, ist Stand jetzt allerdings noch offen. Nachfolger beim 1. FC Kleve wird Folarin Williams, der vom Ligakonkurrenten TV Jahn Hiesfeld kommt.

„Ich habe eine tolle Zeit beim 1. FC Kleve erlebt. Im Vorfeld kannte ich bereits viele Kollegen. Aber es hat mir noch besser gefallen als erwartet. Der ganze Verein ist wahnsinnig familiär, das Umfeld tut alles für die Mannschaft“, sagte Biskup bereits vor Wochen im Gespräch mit unserer Redaktion. Klar ist also: Die Zusammenarbeit des 1. FC Kleve mit dem Verteidiger war eine überaus erfolgreiche.

Der 1. FC Kleve möchte in der Partie gegen die Essener den siebten Tabellenplatz verteidigen. Bei einem Sieg ist der Rang sicher, höher kann es in der Tabelle aber nicht mehr hinaus gehen. „Jetzt sind wir auch ein wenig froh, dass die Saison zu Ende geht, gerade mit Blick auf die Personalsituation. Die Jungs haben sich eine Pause redlich verdient“, sagt Kleves Trainer. Doch ETB Schwarz-Weiß Essen ist nochmal eine echte Hürde. Das Team steht aktuell auf Tabellenplatz neun. Zuletzt spielte die Elf aus dem Ruhrgebiet allerdings stark auf. Mit einem 1:0 nahm man der SSVg. Velbert die Restchance auf den Regionalliga-Aufstieg, es folgte jüngst ein 6:1-Sieg gegen den TVD Velbert.