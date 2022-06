Leichtathletik : Voranmeldungen für Gocher Steintorlauf sind bis Dienstag möglich

Goch Nach zwei Corona-Absagen in den vergangenen Jahren findet am Samstag, 18. Juni, die beliebte Laufveranstaltung von Viktoria Goch wieder statt.

In der kommenden Woche ist es soweit. Am Samstag, 18. Juni, steigt ab 14 Uhr der Gocher Steintorlauf im Hubert-Houben-Stadion. Es ist nach zwei Corona-Absagen in Serie bereits die 28. Auflage der Großveranstaltung bei der Viktoria.

Traditionell folgen in den Tagen kurz vor dem Lauf allerdings noch viele Athleten. Darauf hoffen die Organisatoren auch in diesem Jahr. „Wir haben vor Corona immer 1500 bis 1700 Teilnehmer gehabt. Ich habe in den vergangenen Monaten viele Volksläufe in der Region beobachtet und gebe daher die Prognose ab, dass es nun auch bei uns 20 bis 30 Prozent weniger sein werden“, sagt Johannes Artz.