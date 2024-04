Fußball-Regionalliga der Frauen Ein Monat nach dem Geschmack des VfR Warbeyen

Das ist auch das Resultat, mit dem sich der VfR Warbeyen im Hinspiel begnügen musste. Damals kassierte die Scuderi-Elf bereits in der zweiten Spielminute einen Gegentreffer. Das soll nicht erneut passieren. „Das Hinspiel zeigt: Es ist Vorsicht geboten. Wir haben damals zwei Punkte verloren“, sagt Sandro Scuderi. Diesmal wolle man die Partie aus einer stabilen Defensive heraus gestalten, kündigt der Warbeyener Übungsleiter an. Scuderi: „Wir wollen nicht noch einmal so kalt erwischt werden wie im Hinspiel oder auch zuletzt gegen den FSV Gütersloh II. An erster Stelle steht für uns die Arbeit gegen den Ball. Nach vorne wollen wir genauso spielen wie zuletzt. Da haben wir uns sehr viele Chancen erspielt und waren dabei sehr variantenreich und effektiv.“